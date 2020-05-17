2020/05/17 | 07:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤكد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فاجأ الموالين والداعمين والمؤيدين للحشد الشعبي وأنصاره لدى زيارته مقره هيئة الحشد والتصريحات النارية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الکاظمي يوجه صفعة مؤلمة لأعداء الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الکاظمي يوجه صفعة مؤلمة لأعداء الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).