سوريا- حريقٌ يلتهم عشرات الخيم في مخيمٍ بريف إدلب الشمالي

2020/05/17 | 07:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نحو 40 خيمة احترقت، يوم السبت، في #مخيم_البركة بمنطقة “دير حسان” في ريف #إدلب الشمالي دون ورود معلومات مؤكّدة عن حجم الخسائر.وتسبب الحريق، الذي لم تُعرف أسبابه، بهروب…

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