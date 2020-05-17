هزة ارضية قوية تضرب السليمانية يستشعرها السكان

2020/05/17 | 07:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاحد بأن هزة ارضية وقعت في محافظة السليمانية شعر بقوتها السكان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الاحد المصادف 17/5/2020 عند الساعة 3:5:26 بالتوقيت المحلي.

واضاف البيان ان الهزة الارضية تبعد 4.5 شمال غرب ناحية بازيان من محافظة السليمانية، مشيرا الى ان قوتها بلغت (3.7) درجات على مقياس رختر، وقد تم الشعور بها من قبل مواطني المنطقة.

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