ثلاث جوائح! - أحمد بهاء الدين شعبان

2020/05/17 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بهاء_الدين_شعبان ضربت العالم جائحة "كورونا المُستجد"، فأفقدته صوابه أو كادت، وترنّحت تحت مطرقة هجماته المُفاجئة دولاً كُبرى، كان يُعتقد فى أهليتها علي مواجهة مشكلاتٍ أكبر وأعمق، وراحت تتخبط موجوعة تحت مطرقة فيروس بالغ الصغر شديد المكر والدهاء، متكلفةً عشرات الآلاف من الضحايا، وتريليونات من الدولارات، خسائر مادية منظورة، مُضافٌ إليها خسائر كُبرى أخرى غير مرئية لا تقل فداحةً، علي مستوى الهيبىة والزعامة الكونية و ......





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