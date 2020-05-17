إحياء ذكرى النكبة؛ تواصل المقاومة - ماهر الشريف

2020/05/17 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف منذ احتلال فلسطين سنة 1948، وفي الخامس عشر من أيار/ مايو كل عام، يحيي الفلسطينيون في أماكن تجمعاتهم في الوطن والشتات كافة، ذكرى النكبة، التي تمثّلت بتشريد أكثر من ثلاثة أرباع مليون فلسطيني وفلسطينية وتحويلهم لاجئين، وتدمير مئات القرى وعشرات المدن الفلسطينية التي احتُلت في ما أصبح يسمى دولة إسرائيل.وإذا كان الفلسطينيون في مخيمات لجوئهم في بلدان الشتات وفي دول الاغتراب البعيدة، يحيون يوم ......





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