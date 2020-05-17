الأسباب الحقيقية لهجرة الأدمغة - أحمد عصيد

2020/05/17 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_عصيد أثير موضوع هجرة الأدمغة بمناسبة نبوغ مواطن مغربي بأمريكا، نبوغا جعله يحظى باهتمام رئيس أقوى دولة في العالم، فعينه على رأس الفريق المكلف بإيجاد لقاح فعال ضد وباء كورونا، ما جعل إسم هذا العالم المغربي يحتل الصفحات الأولى بالمنابر الدولية سواء في العالم المتقدم أو في بلدان الجنوب.



ولعل من الأمور المؤسفة أن الناس لا ينتبهون إلى فداحة هجرة الأدمغة من بلادهم المغرب إلا عندما يبرز أحد أبناء جلدتهم في بلد ......





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