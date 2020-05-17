العراق يضعاف اعداد الفحوصات لتصل الى 10 آلاف بعد تزايد الاصابات بكورونا

2020/05/17 | 08:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أنها تقوم حالياً بين 5 الى 6 آلاف فحص يومياً من فيروس كورونا وأنها ستصل خلال الأيام المقبلة إلى 10 آلاف فحص بعد تسلمها اول دفعة من مستلزمات تشخيص الاصابة بكوفيد 19 التي تتضمن 50 ألف من مادة "كتات PCR" الخاصة بتشخيص المصابين، و40 ألف وسط ناقل تستخدم لزرع الفيروس.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن وزير الصحة وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، قوله، ان التزايد الملحوظ في نسب الاصابات بفيروس كورونا المستجد يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على معدلات الاصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن تقليل الاصابات الى نسب متدنية، مشيرا الى ان الوزارة بدأت بمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة، لاسيما في مناطق مدينة الصدر والزعفرانية والشعلة والبلديات والحرية، فضلا عن مناطق بمحافظة البصرة.

واضاف ان عدد الفحوصات التي تجري حاليا يترواح بين 5 الى 6 آلاف فحص يوميا، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيرتفع عدد الفحوصات الى عشرة آلاف في اليوم بالتزامن مع ما يصل للوزارة من اجهزة فحص psr، منوها الى ان السيطرات المشتركة في الطرق ستعزز بملاكات طبية تجري عمليات الفحص الميداني للمواطنين بشكل مباشر وعدم السماح لاي شخص العبور من دون خضوعه لاجراءات الفحص.

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