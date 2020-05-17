كلوب واثق من تتويج ليفربول ببطولة إنكلترا ويقول إنه اشتاق إلى “الأيام العادية”

2020/05/17 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصرّ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أن فريقه لا يحتاج أن يكون “في أفضل أحواله” كي يحرز لقبه الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عند استئناف المسابقة المعلقة راهنا بسبب تفشي فيروس كورونا.ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى إعادة إطلاق الموسم منتصف حزيران/يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه […]

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