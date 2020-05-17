2020/05/17 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد الشعبي تعلق على زيارة الكاظمي لمقرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 08:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي تعلق على زيارة الكاظمي لمقرها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي تعلق على زيارة الكاظمي لمقرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).