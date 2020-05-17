المالية النيابية: لايمكن التنبؤ بالعجز المالي وموازنة 2020 ستكون تقشفية

2020/05/17 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موازنة 2020 ستكون تقشفية جراء الازمة المالية التي حصلت بفعل انخفاض أسعار النفط، لافتة ان الموازنة ستعاني عجزا لكنه غير معلوم.وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عجز الموازنة مازال غير معلوم الأرقام خاصة ان موازنة 2020 ستكون تقشفية، خاصة ان اللجنة المالية […]

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