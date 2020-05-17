مدينة إيطالية تستبدل مهرجان أنوار سنوي تستضيفه بـ”شعلة أمل” وحيدة

2020/05/17 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبدلت مدينة بريكسن الإيطالية (بريسانوري) مهرجان الإضاءة (الأنوار) الذي تقدّمه سنوياً بشيء آخر هذا العام بسبب تفشي وباء كوفيد-19.وقررت المدينة إضاءة شعلة وحيدة بدل الإضاءات الكثيرة التي تشهدها عادة، كرسالة أمل للناس الذين ما زالوا يكافحون الوباء المنتشر في جميع أصقاع العالم.ورفع الفنان الإيطالي ستيفانو كاغول مشعل الطوارئ في ظلمة الليل، حيث كان […]

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