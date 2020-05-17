الكعبي: واشنطن دفعت بداعش للضغط على العراق لالغاء قرار اخراج قواتها

2020/05/17 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان واشنطن دفعت بداعش من جديد لتنفيذ عمليات ارهابية في بعض المحافظات واستهداف القوات الامنية والحشد الشعبي، بهدف الغاء قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق، حيث حددت حزيران موعدا للتحاور مع العراق بشأن مستقبل قواتها قبل مدة بهدف زيادة زخم العمليات الارهابية والضغط باتجاه مطالبة العراق […]

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