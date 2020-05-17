كربلاء تسجل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/17 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء ..افاد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، بتسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “كربلاء سجلت 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بين 7 لمنتسبين في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية، و6 من الوافدين المحجورين في مدينة سيد الأوصياء، و٣ حالات لاشخاص مشتبه بهم”.وأضاف أن […]

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