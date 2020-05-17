البلداوي يوضح أسباب ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة

2020/05/17 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان وتيرة العمليات الإرهابية ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة اطلاق سراح مجموعة من الإرهابيين وعودة عوائلهم الى بعض المناطق إضافة الى تغيير بعض القادة الأمنيين.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في العراق وخاصة مابين المحافظات الخمس صلاح الدين وبغداد والانبار […]

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