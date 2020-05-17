انطلاق عمليات “أسود الجزيرة” لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

2020/05/17 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، انطلاق عملية عسكرية في ثلاث محافظات وصولا الى الحدود مع سوريا لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.وقالت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم “عمليات أسود الجزيرة” لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا […]

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