2020/05/17 | 09:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زراعة نينوى: حرق ودفن 95 الف دجاجة بعد تأكد اصابتها بانفلونزا الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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