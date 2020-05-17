خلية الاعلام الامني تعلن عن انطلاق عمليات (اسود الجزيرة)

2020/05/17 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني عن انطلاق عمليات (اسود الجزيرة) ضد عصابات داعش الارهابية.وقالت في بيان، ان “العملية ستنطلق في منطقة الجزيرة”.

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