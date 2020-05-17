مصدر امني لـ “العهد نيوز”: استشهاد شرطي وجرح ضابط في هجوم مسلح في ديالى

2020/05/17 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استشهد شرطي وجرح ضابط في هجوم مسلح في ناحية العبارة في محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، ان عناصر مسلحة تنتمي لعصابات داعش، هاجموا دورية امنية في قرية عبد الحميد في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن استشهاد عنصر امني واصابة ضابط” .واضاف […]

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