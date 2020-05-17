الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية لملاحقة “داعش” في خانقين

2020/05/17 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوات الحشد الشعبي، بعملية أمنية لملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي وتأمين قضاء خانقين بمحافظة ديالى بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية أمنية لملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي في قضاء خانقين”.وأضاف البيان، أن “العملية جاءت من اجل […]

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