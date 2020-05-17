انطلاق عمليات عسكرية لتفتيش صحراء الجزيرة وصولاً إلى الحدود مع سوريا

2020/05/17 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الأحد، عمليات أسود الجزيرة لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولاً إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية.

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