الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة لـ”داعش” في خانقين

2020/05/17 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة تسلل لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فيما اسقطت طائرة مسيرة تابعة للتنظيم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي أحبطت، عملية تسلل لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين واجبرت العدو […]

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