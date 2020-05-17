نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “ميلا”

2020/05/17 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، السبت، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا الـ11.وشاركت عجرم صورا لها مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، ووجهت من خلالها رسالة لها هي: “أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري..كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد… عيدك أحلى أعيادي”.وظهرت نانسي عجرم في

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