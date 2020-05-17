بريطانيا تستثمر 112 مليون دولار في لقاحات “كورونا”

2020/05/17 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الأعمال والطاقة البريطانية بأن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار) لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، اليوم الأحد إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.وأضافت الوزارة أن من شأن التمويل ضمان افتتاح […]

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