الطقس.. تأثر البلاد بامتدادت منخفض حراري سطحي قادم من الجزيرة العربية

2020/05/17 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، الاحد، تأثر البلاد بامتدادات منخفض حراري سطحي قادم من الجزيرة العربية. وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بامتدادت لمنخفض حراري سطحي قادم من الجزيرة العربية، تزامناً مع ازدياد تأثير المرتفع الجوي العلوي الدافئ الشبه المداري (في طبقات الجو العليا)، مسبباً […]

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