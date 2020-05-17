الحشد الشعبي يعثر على مخبأ لـ”داعش” جنوب سامراء

2020/05/17 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، مساء امس السبت، على مخبأ لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين يضم كدس عتاد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي عثرت، مساء اليوم، على مخبأ للعدو في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء يضم كدسا للعتاد.

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