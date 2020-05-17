2020/05/17 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99% في شهر نيسان، مقابل 82% في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.وقالت هذه الهيئة السودانية، يوم السبت، إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في نيسان 98,81% مقارنة بـ81,64% في مارس بارتفاع قدره 17,17%.وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99% في شهر نيسان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99% في شهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).