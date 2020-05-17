السخرية المغلّفة في قصة راوية بربارة -محاولة إقناع- - نبيل عودة

2020/05/17 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة قصّة د.



راوية بربارة "محاولة إقناع" فاجأتني بفكرتها أوّلا، وبقدرة السخرية أن تكون مستترة داخل السرد القصصيّ، بدون تكلّف، وبدون مبالغة، عبر سرد يبدو تقليديًّا للوهلة الأولى، وأظنّ أنّ الكثيرين من القراء لم ينتبهوا للسخرية التي تفجرّها الأديبة د.



راوية بربارة، متجاوزة الصياغة القصصيّة التقليديّة، رغم أنّ القارئ العادي لن ينتبه لقوة السخرية المستترة بفكرة القصة.



وبالمناسبة لا بدّ أن أضيف أنّ اكتشافي ......





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