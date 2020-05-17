لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 2/15 - ضياء الشكرجي

2020/05/17 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.asmaa.comشخصيا لم أكن مهتما كثيرا أن أؤسس حزبا سياسيا، بل كنت أتمنى أن أرى ما يلبي تطلعاتي، فأنتمي إلى الحزب الأقرب، دون التطلع إلى موقع قيادي فيه، فكانت عام 2009 فكرة انتمائي إلي «الحزب الوطني الديمقراطي» باجتماعات مفصلة مع قيادات الحزب، وفي عام 2018 كانت هناك فكرة الانتماء إلى «التيار الاجتماعي الديمقراطي» أيضا باجتماع مفصل مع قياديي التيار، وكذلك طلب مني صاحب مبادرة «حزب المواطنة» الذي ......





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