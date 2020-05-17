وزير التعليم يحمل ملف نظام العبور ومصير العام الدراسي المقبل للبرلمان

2020/05/17 | 09:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر أن تستضيف لجنة التعليم العالي النيابية اليوم الاحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم لمناقشة التعليم الالكتروني والتقويم الدراسي ونظام العبور.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التعليم العالي النيابية ستستضيف اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم للمناقشة عدة مواضيع خاصة بالتعليم وخطة وعمل الوزارة في الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الاستضافة ستشهد مناقشة نظام التعليم الالكتروني وتحديد التقويم الدراسي لهذا العام، فضلا عن خطة والية القبول لدى الوزارة في الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل".

وأوضح المسعودي، أن "الجلسة ستشهد مناقشة موضوع نظام المقررات الدراسية ونظام العبور للطلبة، بالإضافة إلى خطة قبول الجامعات والكليات الأهلية وتحديد الأجور بما يتناسب في قانون التعليم الأهلي".

وأشار المسعودي، إلى أن "اللجنة ستتابع مع الوزارة ملف العقود الوزارية الخاصة بالموظفين والمحاضرين بالجامعات والكليات الحكومية.

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