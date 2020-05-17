وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى

2020/05/17 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

بيان: اليوم الاحد المصادف 17 ايار 2020

مدير اعلام صحة ديالى يؤكد وفاة أحد الحالات ا...





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