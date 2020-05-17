2020/05/17 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
مدير اعلام صحة ديالى يؤكد وفاة أحد الحالات ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
بيان: اليوم الاحد المصادف 17 ايار 2020
مدير اعلام صحة ديالى يؤكد وفاة أحد الحالات ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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