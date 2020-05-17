2020/05/17 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وكيل وزارة الصحة العراقية جاسم الفلاحي تصريحاً نسب إليه بشأن فرض حظر شامل للتجوال في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة العراقي ينفي خبر فرض حظر شامل للتجوال) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة العراقي ينفي خبر فرض حظر شامل للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).