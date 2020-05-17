متنبئ جوي يحدد موعد عيد الفطر فلكياً

2020/05/17 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد المتنبي الجوي الأقدم، صادق عطية، اليوم الأحد (17 أيار 2020) موعد عيد الفطر، وفقا للحسابات الفلكية.

وقال عطية، عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك، أن "السؤال الأبرز الآن هو (كم باقي لعيد الفطر 2020؟)، سيما وأن العد التنازلي لعيد الفطر السعيد قد بدأ فعلاً، حيث من المقرر أن نكون في استقبال عيد الفطر السعيد في بداية الأسبوع القادم".

وأوضح أن "الحسابات الفلكية بعيدا عن المسائل الفقهية تشير الى أن الهلال الآن في طور الهلال المتناقص waning creascent، وأن الهلال الجديد سيولد يوم الجمعة المصادف 22/5 في الساعة 08:39 ليلا بتوقيت العراق".

ونبه على أن "ولادة الهلال لا تعني رؤيته"، مبينا أن "هذا يعني انه لا يمكن رؤيته اطلاقا مساء يوم الجمعة لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس".

ولفت إلى "امكانية الرؤية مساء يوم السبت 23/5".

وأكمل، أن "الحسابات تشير إلى أن عمر الهلال وقت الغروب حوالي 22 ساعة، ونسبة اضاءته 0,77%، ويغرب الهلال في بغداد بعد غروب الشمس بحوالي 43 دقيقة، (تغرب الشمس في الساعة 07:01 في حين يغرب القمر في الساعة 07:44 دقيقة)".

وأردف: "لذلك فان امكانية الرؤية مساء السبت ستكون ممكنة من خلال التلسكوب بسهولة، وكذلك ممكن رؤيته بالعين المجردة اذا كان الراصد متمرس بشرط رصد موقعه بمنظار اولا والجو صافي بعيدا عن اضواء المدن".

واختتم قائلا: "في حال ثبتت الرؤية مساء يوم السبت، فإن يوم الاحد سيكون اول ايام عيد الفطر السعيد فلكيا".

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