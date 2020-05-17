البلداوي يوضح أسباب ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة

2020/05/17 | 09:37 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان وتيرة العمليات الإرهابية ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة ا...

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