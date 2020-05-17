2020/05/17 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اثار حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نشيد “نحن لا نهزم”، امس السبت، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين جهل الكاظمي بأن النشيد يخص الثورة البحرينية.وكان الكاظمي قال خلال زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي، امس السبت، إنه كان دائما يوصي بعزف نشيد “نحن لا نهزم ومن عطاء الدم” في احتفالات جهاز المخابرات الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشيد أجنبي يعزف بالمخابرات.. “نحن لانهزم” يثير السخرية من “الرادود الكاظمي”!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشيد أجنبي يعزف بالمخابرات.. “نحن لانهزم” يثير السخرية من “الرادود الكاظمي”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).