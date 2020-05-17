رايض محرز على اتهامه بإثارة خلاف كروي بين المغرب والجزائر

2020/05/17 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على اتهامه بإثارة خلاف كروي بين المغرب والجزائر.وحمل الصحفي الفرنسي باتريك جولارد، محرز مسؤولية نشوب خلاف كروي بين الجزائر والمغرب.وقال جولارد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “محرز يفتعل أزمة كروية جديدة بين الجزائر والمغرب عن غير قصد”.ورد محرز عبر حسابه بـ”تويتر”: […]

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