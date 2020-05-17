هزة ارضية تضرب السليمانية وجمجمال


هزة ارضية تضرب السليمانية وجمجمال
2020/05/17 | 09:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هزة ارضية تضرب السليمانية وجمجمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 09:38.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب السليمانية وجمجمال ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب السليمانية وجمجمال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).

واصل القراءة على الاتحاد الوطني الكردستاني
Sponsored Links