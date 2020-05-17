الحشد الشعبي يدك تجمعاً لـ”داعش” بالصواريخ شمال سامراء

2020/05/17 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاحدن عن دك تجمعاً تابع لتنظيم “ داعش” الارهابي بالصواريخ في منطقة حويجة جلوب شمال مدينة سامراء المقدسة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٣ أكدت وجود مضافات للعدو الداعشي يستغلها عناصره لتنفيذ عمليات إرهابية شمال مدينة سامراء وتحديداً في […]

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