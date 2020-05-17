مفاوضات بغداد واربيل تعود الى نقطة الصفر: مباحثات لاحقة تكمل السابقة

2020/05/17 | 10:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، الأحد، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط ورواتب موظف...

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