2020/05/17 | 10:08 - المصدر: سومر نيوز
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مفاوضات بغداد واربيل تعود الى نقطة الصفر: مباحثات لاحقة تكمل السابقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، الأحد، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط ورواتب موظف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفاوضات بغداد واربيل تعود الى نقطة الصفر: مباحثات لاحقة تكمل السابقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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