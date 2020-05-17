2020/05/17 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..مهّدت “ناسا” المجال لنقاش عالمي حول المبادئ الأساسية التي ستحكم سبل إقامة وعمل الإنسان على سطح القمر وذلك بنشر القواعد الأساسية لمعاهدة دولية لاستكشاف الجرم تحت اسم اتفاقات أرتميس.وتسعى “أرتميس” إلى تأسيس “مناطق أمان” ستحيط بالقواعد المستقبلية على سطح القمر لمنع ما تسميه إدارة الطيران “بالتدخل الضار” من الدول المنافسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا: نشر المبادئ الأساسية لاتفاق يرتبط باستكشاف القمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا: نشر المبادئ الأساسية لاتفاق يرتبط باستكشاف القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).