2020/05/17 | 10:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق ودفن 95 الف دجاجة بعد اصابتها بانفلونزا الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق ودفن 95 الف دجاجة بعد اصابتها بانفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق ودفن 95 الف دجاجة بعد اصابتها بانفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).