الصحة العالمية تحذير بعدم رش المطهرات في الشوارع

2020/05/17 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، امس السبت، من أن رش المطهرات في الشوارع على غرار ما يحصل في بعض الدول، لا يقضي على فيروس كورونا المستجد وينطوي على مخاطر صحية.وذكرت المنظمة في وثيقة حول تنظيف الأسطح وتعقيمها كجزء من مكافحة كوفيد-19،ان : رش هذه المواد قد يكون غير فعّال.وورد في الوثيقة ان : الرش

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