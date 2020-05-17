2020/05/17 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح، الاحد، عمليات “اسود الجزيرة”، لتفتيش صحراء الجزيرة في 3 محافظات وصولا الى الحدود الدولية مع سوريا.وذكر بيان للعمليات المشتركة وتلقته وكالة صدى , انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، (عمليات أسود الجزيرة”) لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة الحشد الشعبي.. انطلاق عمليات “اسود الجزيرة” من شمالي الانبار باتجاه الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة الحشد الشعبي.. انطلاق عمليات “اسود الجزيرة” من شمالي الانبار باتجاه الحدود السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).