حكاية رمضانية - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/17 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كنت أنظر إلى شاشة التلفاز لأحدى الفضائيات تعرض أنواع مختلفة من الحلويات المرغوبة اقتنائها وتناولها في شهر رمضان (البقلاوة والزلابية والبرمة وزنود الست وغيرها) فتذكرت ذلك الموقف الإنساني لأحد الشخصيات المصرية الذي تجرد من حاشيته الأرستقراطية وانحاز إلى جانب الفقراء ...



المحامي نبيل الهلالي ابن أحد رؤساء الوزراء في العهد الملكي في مصر أصبح شيوعياً وحينما سئل من الصحفيين كيف أصبحت شيوعياً ووالدك رئيس ......





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