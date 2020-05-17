تعرف على الأكثر تأثيرا في درجة حرارة الأرض

2020/05/17 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسي، أن تاثير تغير المناخ العالمي في درجة حرارة كوكب الأرض، بدأ يتجاوز تأثير العوامل الطبيعية.وأشار فيلفاند في حديث للصحفيين، يلاحظ العلماء منذ سبعينيات القرن الماضي تغيرات في مناخ العالم، ناتجة عن النشاط البشري: انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي للأرض.[…]

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