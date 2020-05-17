الموسوي لـ”العهد نيوز”: نشدد على ضرورة إرسال مذكرات احتجاج ومقاضاة قناة mbc الممولة من الارهاب السعودي

2020/05/17 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغدادأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، أن لجنته وللاسف الشديد لم تعقد اجتماع لإصدار بيان استنكار ضد قناة ” mbc ” على خلفية الاساءة للشهيد القائد ابو مهدي المهندس.وقال الموسوي في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الاحد، ان تجاهل الأمر سيفتح الباب أمام القنوات السعودية التطاول على رموز الحركات […]

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