ألمانيا: عشرات الوفيات ومئات الإصابات بكورونا


ألمانيا: عشرات الوفيات ومئات الإصابات بكورونا
2020/05/17 | 10:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

سجل في ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس كوفيد – 19.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.

وبينت الحصيلة أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة […]

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