2020/05/17 | 10:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
سجل في ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس كوفيد – 19.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.
وبينت الحصيلة أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: عشرات الوفيات ومئات الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سجل في ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس كوفيد – 19.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.
وبينت الحصيلة أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: عشرات الوفيات ومئات الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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