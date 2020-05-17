ألمانيا: عشرات الوفيات ومئات الإصابات بكورونا

2020/05/17 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سجل في ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس كوفيد – 19.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.وبينت الحصيلة أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة […]

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