مصرف الرافدين يحذر من صفحات “تدعي” شمول الموظفين بسلفة ٢٥ مليون دينار

2020/05/17 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذر مصرف الرافدين، الأحد، من وجود صفحات “وهمية” على مواقع التواصل الاجتماعي “تزعم” شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بسلفة ٢٥ مليون دينار “.[…]

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