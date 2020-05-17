طهران: الاصابات بكورونا شهدت منحى تنازليا

2020/05/17 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس عمليات ادارة مرض كورونا في العاصمة الايرانية طهران علي رضا زالي، ان نسبة الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العاصمة شهدت منحى تنازليا خلال الايام الاخيرة.وقال زالي في تصريح له “لقد شهدنا في طهران خلال الساعات الـ 24 الماضية ادنى نسبة من الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس […]

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