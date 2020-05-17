بريطانيا تستثمر 112 مليون دولار في مركز جديد للقاح “كورونا”

2020/05/17 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا اليوم الأحد إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار) لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.وقالت الوزارة إن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021 قبل عام من الموعد المقرر.وأضافت الوزارة أن مركز ابتكار وتصنيع […]

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