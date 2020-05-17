حرق ودفن 95 الف دجاجة بعد تأكد اصابتها بانفلونزا الطيور في نينوى

2020/05/17 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية زراعة نينوى، اليوم الاحد، عملية حرق ودفن 95 الف دجاجة بعد تأكد اصابتها بانفلونزا الطيور.وقال مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمت طوبيا، في تصريح صحفي، ان ” هناك اصابات جديدة بمرض انفلونزا الطيور في عدد من حقول الدواجن بالمحافظة، والتي تم رصدها من قبل لجان شكلتها المديرية في وقت سابق لمتابعة هذه

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